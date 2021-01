Lilien in Heidenheim ohne Serdar Dursun

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss im Gastspiel beim 1. FC Heidenheim (So. 13.30 Uhr) auf seinen Top-Angreifer Serdar Dursun verzichten. „Serdar hat einen kleinen Muskelfaserriss“, sagte Lilien-Trainer Markus Anfang am Freitag. Der 29-Jährige hat neun Saisontore und damit ein Drittel aller Treffer der 98er in dieser Zweitliga-Spielzeit erzielt. Auch Mathias Wittek und Victor Palsson werden weiter fehlen. Die Lilien gaben gestern die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Christian Clemens (29) vom 1. FC Köln bekannt; er soll den Weggang von Braydon Manu (zum Halleschen FC) kompensieren.

Beim nächsten Gegner hob Anfang seinen Trainerkollegen hervor. „Frank Schmidt hat Heidenheim dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Heidenheim ist ein ambitionierter Zweitligist, der angreifen will.“ In der Tabelle liegt Heidenheim derzeit vier Punkte vor Darmstadt.

Die Gastgeber können gegen Darmstadt womöglich wieder Routinier Marc Schnatterer einsetzen. Der 35-Jährige ist nach seiner Knieblessur einsatzbereit, wie Trainer Frank Schmidt ankündigte. Angreifer Patrick Schmidt fällt dagegen weiter aus (Muskelfaserriss). Mittelfeldspieler Kevin Sessa ist nach seiner Roten Karte aus dem deutlich verlorenen Baden-Württemberg-Duell gesperrt. „Ich muss lange zurückschauen, dass wir ein komplettes Spiel so vergeigt haben“, sagte Trainer Schmidt mit Blick auf das 0:4 am vergangenen Spieltag beim SV Sandhausen: „Das kann in einer Saison einmal passieren, aber kein zweites Mal.“ dpa

