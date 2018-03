Anzeige

Darmstadt.Nach zuletzt vier Niederlagen will Dirk Schuster seine Spieler beim SV Darmstadt 98 wieder mental aufbauen. „Wir haben der Mannschaft heute zur individuellen Regeneration trainingsfrei gegeben“, sagte der Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten am Freitag. „Es ist jetzt wichtig, die Köpfe freizubekommen, um sich danach voll auf die nächste Partie zu konzentrieren.“ Am morgigen Sonntag (13.30 Uhr) empfangen die Lilien den 1. FC Heidenheim.

„Die Situation ist nicht angenehm. Wir sind gefordert, alles Mögliche zu tun, um uns daraus zu befreien, und da spielt der Kopf auch eine Rolle“, sagte Schuster, der nach der 1:2-Heimniederlage der Lilien gegen Kaiserslautern am Mittwoch viele Gespräche geführt hatte.

Sirigu und Niemeyer fehlen

Gegen Heidenheim ist der Einsatz von Innenverteidiger Romain Brégerie fraglich, der gegen Kaiserslautern mit einer Wadenverletzung zur Pause raus musste. Noch mehrere Spiele fehlen werden Peter Niemeyer und Sandro Sirigu. Defensivstratege Niemeyer plagt sich mit einer Folgeverletzung an der operierten Ferse. Flügelspieler Sirigu hat muskuläre Probleme im Oberschenkel. lhe