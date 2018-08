Lilien müssen heute in Magdeburg ran

Darmstadt.Vor dem DFB-Pokalspiel des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 beim 1. FC Magdeburg erwägt Trainer Dirk Schuster personelle Umstellungen. „Wir werden dem einen oder anderen Spieler vielleicht die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, ohne das große Ganze zu gefährden“, sagte Schuster mit Blick auf die heutige Partie (20.45 Uhr). Es gehe darum, nach dem 0:2 bei St. Pauli „den einen oder anderen Reiz zu setzen“. Namen nannte er nicht.

Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg sieht Schuster als aggressive, lauf- und kampfstarke Mannschaft, die aber auch spielerisch gut sei. „Das war mit das härteste Los, was wir in der ersten Pokalrunde bekommen konnten“, sagte er. Trotzdem sei ein Sieg das Ziel, er wolle mit der Mannschaft im Pokal möglichst weit kommen. Für Schuster selbst hat das Gastspiel in Magdeburg eine besondere Bedeutung. „Das war vor 30 Jahren meine erste Station als Profi damals in der DDR.“

Überraschung gegen St. Pauli?

Wie im Vorjahr will der SV Wehen Wiesbaden in der ersten Runde des DFB-Pokals für eine Überraschung sorgen. Im heutigen Heimspiel gegen den mit zwei Siegen in die Saison gestarteten Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli (20.45 Uhr) hoffen die Hessen auf einen ähnlichen Coup wie vor zwölf Monaten gegen Erzgebirge Aue. „Für den gesamten Verein sind solche Spiele absolute Highlights“, so Trainer Rüdiger Rehm. „Mit dem Flutlicht und der Atmosphäre rund um das Spiel können wir uns auf ein echtes Fußballfest freuen.“ Im Vorverkauf gingen knapp 9000 Tickets weg. lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018