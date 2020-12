Lilien nach 4:0 ausgebremst

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 hätte den Schwung vom 4:0-Überraschungssieg bei der Spvgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga gern mitgenommen in das Samstagsspiel gegen die Würzburger Kickers. Die Partie wurde aber auf einen unbestimmten Termin verschoben, weil sich die Mainfranken nach einem Corona-Fall im Funktionsteam in Quarantäne befinden (siehe auch Seite 27).

Entscheidender Mann auf dem Feld war am Dienstagabend Lilien-Stürmer Serdar Dursun mit seinen zwei Toren in der 45. und 49. Minute. Beide Treffer waren sehenswert herausgespielt und final von Seung-Ho Paik aufgelegt.

Tim Skarke hatte die Hessen mit einem feinen Schlenzer (17.) in Führung geschossen, den Schlusspunkt setzte Immanuel Höhn mit einem Kopfball (76.). Gelb-Rot gegen Lars Lukas Mai (83.) änderte nichts mehr am deutlichen Gäste-Sieg.

„Das Momentum war auf unserer Seite. Siege sind immer wichtig, aber die Art und Weise nach zuletzt zwei Niederlagen war beeindruckend“, kommentierte 98-Trainer Markus Anfang. Doppel-Torschütze Dursun sagte: „Wir haben auch in den letzten beiden Spielen guten Fußball gespielt, aber keine Punkte geholt. Heute wussten wir, dass Fürth eine sehr gute Mannschaft ist, die speziell in diesem Jahr tollen Fußball spielt.“ Er sprach seinen Kollegen „riesigen Respekt“ aus.

Die Hausherren, die auf den verletzten Kapitän Branimir Hrgota verzichten mussten, leisteten sich zu viel Nachlässigkeiten und Fehlpässe. Außerdem waren sie vor dem gegnerischen Tor viel zu wenig zwingend. Darmstadt dagegen agierte aus einer soliden Grundordnung, nutzte die Fürther Fehler und belohnte sich mit drei tollen Toren. dpa

