Lilien ohne Sieg, aber auch wieder ohne Gegentor

Darmstadt.Zum entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat es für den SV Darmstadt 98 nicht gereicht. Aber mit dem 0:0 im Heimspiel gegen den VfL Bochum bauten die Lilien den Abstand auf Relegationsrang 16 auf komfortable zehn Punkte aus – bei noch vier ausstehenden Spielen. In der zweiten Partie hintereinander blieb das Team dabei ohne Gegentor, obwohl Trainer Dimitrios Grammozis zuletzt in der Defensive immer wieder umbauen musste.

„Im Großen und Ganzen verteidigen wir in den letzten Spielen sehr diszipliniert, lassen nicht viel zu – und das ist der Maßstab“, befand Mittelfeldspieler Christoph Moritz nach der Partie. „Wenn wir schon nicht das absolute Topspiel nach vorne machen und uns viele Chancen herausarbeiten, dann wollen wir wenigstens zu Null spielen.“

Gegen Bochum fehlten in der Innenverteidigung Marcel Franke (Pferdekuss) und Mathias Wittek (Gelbsperre). Dafür kam neben Immanuel Höhn Winterneuzugang Victor Pálsson zu seinem ersten Einsatz in der Abwehrzentrale, nachdem er zuvor nur im defensiven Mittelfeld gespielt hatte. Der Isländer bot eine gute Partie und hatte zudem Glück, dass Bochums Angreifer Lukas Hinterseer seine beiden Stellungsfehler nicht ausnutzte.

Darmstadt-Coach Grammozis, der bis Ende Februar U19-Trainer in Bochum war, zeigte sich am Ende zufrieden. „Beide Mannschaften haben auf Augenhöhe gespielt“, sagte Grammozis. „Auf der einen Seite hat uns ein bisschen Spielglück gefehlt. Anderseits haben wir auch Glück gehabt.“ Unzufrieden zeigte sich der Coach jedoch mit dem Offensivspiel seines Teams. „Wir haben unsere Chancen nicht konsequent zu Ende gespielt“, monierte Grammozis. Und auch Moritz befand: „Dass wir in den Abläufen nach vorne besser spielen können, ist klar. Das haben wir heute nicht gut gemacht.“ dpa

