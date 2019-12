Lilien rechnen mit stürmischem HSV

Darmstadt.Im letzten Pflichtspiel des Jahres gegen den Hamburger SV setzt Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 auf eine stabile Defensive und schnelle Konter. „Wir können uns auf ein Spiel einstellen, in dem der Gegner klar der Favorit ist“, sagt Trainer Dimitrios Grammozis und warnt: „Wir dürfen den HSV nicht von der Leine lassen. Wenn die Stürmer Raum haben, dann ist es sehr schwer gegen diese Mannschaft.“

Fünf Tage nach dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart empfangen die Lilien am heutigen Samstag (13 Uhr) die nächste Spitzenmannschaft am abermals ausverkauften Böllenfalltor. Ähnlich wie gegen Stuttgart soll das Grammozis-Team aber nicht nur engagiert verteidigen, sondern auch mutig und vor allem schnell nach vorne spielen. „Gegen den Hamburger SV brauchen wir auch Geschwindigkeit“, sagt der Coach.

Grammozis erwägt, Tim Skarke eine Pause zu geben, nachdem der Außenspieler gegen Stuttgart erschöpft ausgewechselt worden war. Alternativen sind Marcel Heller und Mathias Honsak. Sicher fehlen werden Innenverteidiger Mathias Wittek (Kreuzbandriss) und Angreifer Ognjen Ozegovic, der Probleme im Adduktorenbereich hat. Mittelfeldmann Victor Pálsson ist noch gesperrt.

Hamburg ohne Aaron Hunt

Der Hamburger SV muss in Darmstadt auf Aaron Hunt verzichten. Der 33 Jahre alte Kapitän hatte am Mittwoch im Training bei einem Zweikampf mit Xavier Amaechi eine Bänderverletzung erlitten, die seinen Einsatz heute unmöglich macht. „Es ist nichts Großes, aber für Samstag reicht es nicht“, sagte HSV-Trainer Dieter Hecking. Es sei nur ein Band gerissen, so dass Hunt nach der Winterpause wieder mitmischen könne. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.12.2019