Lilien reicht ein frühes Tor

Darmstadt.Trainer Dirk Schuster hat mit dem SV Darmstadt 98 an alter Wirkungsstätte die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Im Duell bei Zweitliga-Konkurrent 1. FC Magdeburg setzten sich die Lilien 1:0 (1:0) durch. Das entscheidende Tor vor 20 165 Zuschauern erzielte Tobias Kempe bereits in der dritten Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter. Damit vermied die Elf von Schuster, der von 1988 bis 1990 in der DDR-Oberliga für Magdeburg spielte, einen Erstrunden-K.o. wie im Vorjahr.

Im ersten Pflichtspiel beider Teams foulte Nico Hammann in der zweiten Minute Marvin Mehlem im Strafraum und Referee Robert Schröder (Hannover) entschied auf Strafstoß. Routinier Kempe ließ FCM-Keeper Alexander Brunst keine Chance. Zwar hatte Magdeburg im Anschluss gute Chancen, nutzte sie aber ebenso wenig wie Darmstadt. „Wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen, in dem sich beide Mannschaften auf Augenhöhe nichts geschenkt haben. Ich denke, der Sieg war nicht unverdient“, sagte Bernd Schuster.

Werder in Worms souverän

Wormatia Worms musste gegen den sechsmaligen Cup-Gewinner Werder Bremen im eigenen Stadion eine klare 1:6 (1:5)-Niederlage quittieren. Vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften EWR-Arena trafen Yuya Osako (9.), Florian Kainz (21.), Philipp Bargfrede (31.), Max Kruse (41./Foulelfmeter), Maximilian Eggestein (45.+1) und Johannes Eggestein (79.) für den in allen Belangen überlegenen Bundesligisten. Der Ehrentreffer gelang Cedric Mimbala (43.).

Der Favorit war von Beginn an hellwach. Zwar hatte Worms die erste Chance im Spiel, als Kapitän Mimbala (4.) mit einem Kopfball knapp das Werder-Tor verfehlte, dann aber sorgte der Gast schnell für klare Verhältnisse.

Wehen schafft’s erneut

Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat wie im Vorjahr die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Hessen setzten sich gegen Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli mit 3:2 (1:1, 1:0) nach Verlängerung durch und dürfen sich auf zusätzliche Einnahmen freuen. Vor 10 000 Zuschauern brachte Sören Reddemann (35.) die Hausherren im Anschluss an einen Eckball in Führung, die Richard Neudecker (51.) ausglich. In der Verlängerung legten Manuel Scheffler (103./Foulelfmeter) und Niklas Schmidt (105.) mit einem Doppelschlag vorentscheidend das 3:1 vor, Christopher Avevor (109.) schaffte nur noch den Anschluss. dpa

