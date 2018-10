Lilien sehen Fortschritt trotz Niederlage

Darmstadt.Die Enttäuschung über das Pokal-Aus gegen Hertha BSC hielt bei den Fußballern vom SV Darmstadt 98 nicht lange an. „Wir haben uns sehr gut verkauft. Auf die Leistung gilt es aufzubauen“, sagte Abwehrspieler Fabian Holland nach dem 0:2 (0:0) im Duell mit dem Bundesligisten am Dienstagabend (wir haben berichtet). Auch Trainer Dirk Schuster zeigte sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben ziemlich viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, lobte er.

Sein Team habe sich gegen einen starken Gegner mit viel individueller Klasse gut verkauft, das Spiel lange offen gehalten und sehr gut verteidigt. Holland, einst selbst für die Hertha am Ball, bezeichnete die Niederlage daher als bitter. „Ich denke, dass ein bisschen was für uns drin war.“

Der Aufwärtstrend seit dem Heimsieg am vergangenen Freitag gegen die SpVgg Greuther Fürth wurde fortgesetzt. „Aber man kann die Berliner nie zu 100 Prozent ausschalten“, stellte Schuster fest. Es war schließlich Vedad Ibisevic, der in der 64. Minute den Bann für die Gäste brach. Der Angreifer war wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zur Stelle, als Darmstadts ansonsten starker Keeper Daniel Heuer Fernandes einen scharfen Schuss nur zur Seite abwehrte. Vorwürfe gab es dafür nicht.

Sauer war Schuster vielmehr auf den Unparteiischen Robert Kampka. „Nach dem 0:1 haben wir einen klaren Elfmeter nicht bekommen“, schimpfte der Lilien-Trainer. „Warum der Schiedsrichter den nicht gegeben hat, wird sein Geheimnis bleiben. Das ist wahrscheinlich das Los der etwas kleineren Mannschaft.“

Erhitzt hatte Schuster die Szene, als Angreifer Serdar Dursun im Zweikampf mit Niklas Stark im Strafraum zu Fall kam. Der Berliner Abwehrspieler hatte seine Hand am Trikot des Darmstädters, dessen Sturz war jedoch ausgesprochen theatralisch. Kampkas Pfeife blieb stumm. Aber selbst wenn es Elfmeter gegeben hätte: „Ob das Spiel dann anders verläuft, ist offen“, räumte Schuster ein.

Abschied fällt Niemeyer schwer

Nun ist in Darmstadt zunächst einmal Regeneration angesagt. Bereits am Samstag geht es mit dem dritten Heimspiel innerhalb von acht Tagen weiter. Dann ist der 1. FC Magdeburg zu Gast. Beim Zweitliga-Aufsteiger hatte man in der ersten Pokalrunde mit 1:0 gewonnen. Nun geht es um wichtige Punkte in der Liga. Schließlich wollen sich die Südhessen in der Tabelle von derzeit Rang elf weiter nach vorne schieben.

In der Pause des Pokalspiels wurde Peter Niemeyer (Bild: dpa) verabschiedet; der 34-Jährige hat schon für beide Clubs gespielt und musste seine Karriere wegen Verletzungen beenden. Trotz aller Vorfreude auf die Zeit nach seiner aktiven Laufbahn braucht Niemeyer etwas, um sich mit der neuen Situation zurechtzufinden, sagte er in einem Zeitungsinterview: „Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Gefühlt wirst du ein Stück zurückgestuft in der Gesellschaft. Ich hätte nie gedacht, dass das ein Problem für mich sein würde.“

In der vorigen Saison plagte sich Niemeyer mit Verletzungen und entschloss sich anschließend zum Karriereende. „Die Erkenntnis, dass es vorbei ist, fiel mir sehr schwer, auch weil ich keinen richtigen Abschluss hatte“, sagte er. „Das ist schon ein komisches Gefühl – eigentlich zu wissen, dass es nicht mehr geht und trotzdem zu denken: Was die anderen kicken, das kann ich auch.“

Niemeyer besitzt einen Anschlussvertrag bei der Hertha, der kommendes Jahr in Kraft treten soll. Welche Aufgabe er übernehmen wird, ist noch offen. „Im Frühjahr setze ich mich mit Manager Michael Preetz zusammen, dann entscheiden wir“, sagte Niemeyer dazu. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018