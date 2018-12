Lilien sind froh über die Pause

Darmstadt.Nichts wurde es mit dem erhofften Erfolgserlebnis zum Rückrunden-Auftakt im letzten Spiel des Jahres in der 2. Fußball-Bundesliga für den SV Darmstadt 98. nimmt mehr und mehr bedenkliche Züge an. Beim SC Paderborn, den die Lilien zum Saisonauftakt noch 1:0 bezwungen hatten, gab es eine 2:6 (1:1)-Niederlage (wir berichteten). Damit blieb die Mannschaft zum sechsten Mal in Serie ohne Sieg. Mehr noch: Nach zweimaligem Rückstand kamen die Gäste zwar zweimal zum Ausgleich, brachen aber in der Schlussphase komplett ein und kassierten vier weitere Gegentore.

Die Winterpause kommt den Hessen nach einem Halbjahr mit 18 durchwachsenen Liga-Spielen recht. „Ich bin froh, dass erstmal keine Pflichtspiele anstehen, damit wir uns kräftig durchschütteln können“, sagte Trainer Dirk Schuster. Der Abstand nach unten ist mit sechs Zählern nur deshalb noch einigermaßen komfortabel, weil Duisburg, Magdeburg und Ingolstadt eine noch miserablere Hinrunde hingelegt haben.

Im neuen Jahr geht es für die Darmstädter am 29. Januar (Dienstag, 20.30 Uhr) weiter mit dem Schlagerspiel zu Hause gegen den FC St. Pauli. Danach stehen gleich zwei richtungsweisende Auswärtsspiele freitags abends auf dem Programm: am 1. Februar beim MSV Duisburg (16.) und am 15. Februar beim SV Sandhausen (15.). dpa

