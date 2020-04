Lilien-Trainer startet mit Gehaltsverzicht

Darmstadt.Für sein Engagement bei Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat der künftige Trainer Markus Anfang Abstriche beim Gehalt gemacht. Die Verpflichtung des 45-Jährigen zur neuen Saison sei unter wirtschaftlichen Aspekten vernünftig, so der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann: „Da ist Markus uns ein Stück entgegengekommen. Das muss man lobend erwähnen.“

Anfang sei von Beginn an „Feuer und Flamme“ gewesen für die Aufgabe in Darmstadt, so Wehlmann, der mit dem zukünftigen Coach von 2016 bis ’18 bei Holstein Kiel erfolgreich zusammengearbeitet hatte. Die Gespräche mit dem Ex-Profi Anfang (Schalke, Kaiserslautern, Duisburg) habe der Verein erst aufgenommen, nachdem der derzeitige Coach Dimitrios Grammozis ein Angebot über einen neuen Einjahresvertrag abgelehnt hatte. Wehlmann stellte klar, dass der Verein Grammozis angeboten habe, nach einer Verlängerung über ein Jahr frühzeitig über eine weitere Ausdehnung des Arbeitsverhältnisses zu sprechen. Grammozis habe lieber eine neue Herausforderung suchen wollen.

Nun hofft Wehlmann, dass man die Saison mit Grammozis bis Ende Juni zu Ende spielen kann und Anfang dann zum 1. Juli die Mannschaft übernimmt. Sollte die Saison bis dahin nicht beendet sein, müsse man eine neue Lösung suchen. Auch im Kader gibt es noch viele Fragezeichen, schließlich laufen 13 Verträge aus. „Da ist es hilfreich, wenn der neue Cheftrainer feststeht“, sagte Wehlmann mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020