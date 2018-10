Lilien treffen auf das eigene Vorbild

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 orientiert sich beim Scouting von neuen Spielern teilweise am nächsten Gegner Greuther Fürth. „Fürth hat mit Mohr und Keita-Ruel zwei Spieler aus den unteren Ligen geholt, die sofort zu Leistungsträgern geworden sind. Dieser Weg ist ein wenig beispielhaft für uns“, sagte Trainer Dirk Schuster in Darmstadt. Die Lilien empfangen die Franken am heutigen Freitag (18.30 Uhr) zum Auftakt des elften Spieltags am Böllenfalltor.

„Greuther Fürth hat in diesem Kalenderjahr 41 Punkte geholt, das spricht allein für die Qualität dieser Mannschaft“, lobte Schuster den Tabellenzweiten. Für sein Team gelte es, an das 1:1 in Regensburg anzuknüpfen. „Es geht nur über die hundertprozentige Einstellung zur Arbeit und zum Spiel.“

Fritsch bleibt Präsident

Rüdiger Fritsch ist als Präsident des SV Darmstadt 98 wiedergewählt worden. Der 57-Jährige wurde bei der Mitgliederversammlung für weitere zwei Jahre bestätigt, einen Gegenkandidaten gab es nicht. „Wir haben seit zehn Jahren dieselbe Konstellation. Das ist im deutschen Profifußball fast einzigartig“, betonte Fritsch. Eine große Aufgabe des Präsidiums wird in den kommenden Jahren der Umbau des Stadions am Böllenfalltor sein. Nach Angaben von Fritsch haben die Lilien im Geschäftsjahr 2017/18 bei einem Umsatz von 35 Millionen Euro einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 1,77 Millionen Euro gemacht. dpa

