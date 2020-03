Lilien unterstützen Hilfsprojekt

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 richtet mit Unterstützung der Wissenschaftsstadt Darmstadt eine zentrale Anlaufstelle für Hilfswillige und Hilfesuchende ein. Auf einer Koordinierungsplattform vermitteln die Lilien unter dem Motto „#soliDArisch“ Hilfeleistungen per Telefon-Hotline, auf der Internetseite „www.soli-DA-risch.de“ oder per Mail.

Der Verein und die Stadt möchten ausdrücklich die bereits vorhandenen, zum größten Teil privaten Initiativen mit einbeziehen, hieß es in einer Mitteilung. Ziel sei es, die ganze Bandbreite an Unterstützungsmöglichkeiten abzudecken. „Auch und vor allem in dieser gesellschaftlichen Krise wollen wir unserer sozialen Verantwortung gerecht werden“, sagte 98-Präsident Rüdiger Fritsche. dpa

