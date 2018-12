Lilien warten weiter auf Sieg

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 kam in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem späten Tore-Doppelschlag zu einem 2:2 beim Tabellennachbarn FC Erzgebirge Aue (wir haben berichtet). Pascal Testroet (50./64.) legte für die Sachsen ein 2:0 vor, Immanuel Höhn (70.) und Marvin Mehlem (78.) glichen aus.

Damit verharren die beiden punktgleichen Teams im unteren Mittelfeld der Tabelle: Aue als Zwölfter und die seit fünf Spielen sieglosen Darmstädter auf Position 13. „Wenn man nach einem 0:2 bei einer guten Auer Mannschaft so zurückkommt, tut das gut. Wir haben nach dem Rückstand sogar noch besser gespielt als vorher“, sagte Lilien-Abwehrspieler Höhn. „Nach dem 2:2 hatten wir noch Riesenchancen. Aber so, wie es gelaufen ist, können wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

In der intensiv geführten Begegnung hatten die Hausherren in Hälfte eins mehr Chancen, nutzten sie aber nicht. Kurz vor der Pause vereitelte 98-Keeper Daniel Heuer Fernandes gleich zwei hochkarätige Möglichkeiten für Aue. Nach der Pause traf Darmstadts Serdar Dursun den Pfosten; im Gegenzug sorgte Testroet für das 1:0. Beide Teams erhöhten dann das Tempo, in der Schlussphase belohnten sich die Gäste für ihren Kampfgeist.

Letztes Spiel vor der Winterpause

Am kommenden Sonntag, 23. Dezember, will Darmstadt beim SC Paderborn zum Jahresabschluss endlich wieder einen Sieg landen, um einigermaßen beruhigt in die Winterpause zu gehen. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018