Lilien wollen doppelte Wiedergutmachung

Darmstadt.Nach dem in der Schlussphase verspielten Sieg gegen den FC St. Pauli will der SV Darmstadt 98 im Nachholspiel der 2. Bundesliga Wiedergutmachung betreiben. „Wir wollen beweisen, dass wir es besser können. Daher tut die Englische Woche gut“, sagte Trainer Markus Anfang bei einer Medienrunde. Die Lilien gastieren am Mittwoch (18.30 Uhr) beim VfL Osnabrück, um das wegen Corona-Fällen beim Gegner verlegte Gastspiel nachzuholen.

„Osnabrück ist eine Mannschaft, die sehr leidenschaftlich verteidigt und verschiedene Grundordnungen spielen kann. Es wird eine intensive Partie“, warnte Anfang, dessen Team mit fünf Zählern aus den ersten vier Bundesliga-Partien einen durchwachsenen Start hingelegt hat. Letzte Saison hatten die Lilien 0:4 in Osnabrück verloren. „Auch ich weiß um das Ergebnis des letzten Auswärtsspiels beim VfL. Aber wir werden alles geben, um das Bestmögliche rauszuholen“, fügte der Coach an. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020