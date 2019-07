Lilien wollen erst mal nur spielen – ohne Ziel

Lilien-Trainer Dimitrios Grammozis hofft auf einen guten Saisonstart. © Bratic/dpa

Darmstadt.Wer bei Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 nach dem Ziel für die neue Saison fragt, bekommt immer die gleiche vage Antwort: Erstmal abwarten. „Lasst uns nicht irgendwelche Tabellenplätze ausrufen“, appellierte Präsident Rüdiger Fritsch kürzlich an die Fans. „Lasst uns mal die ersten Spiele spielen. Dann können wir analysieren.“

Diese Zurückhaltung hat Gründe: Zum einen erlitt der Verein mit dem letztjährigen Ziel „sorgenfreie Saison“ eine Bruchlandung, musste die Vorgabe modifizieren und schließlich doch den Trainer wechseln. Zum anderen sind die Fragezeichen vor der neuen Saison groß.

Sportlich geht es zudem gleich mit einem schwierigen Auftaktprogramm mit dem Spiel beim Hamburger SV und dann zu Hause gegen Holstein Kiel richtig zur Sache. „Wir werden in jedes Spiel gehen, um zu gewinnen“, verspricht Trainer Dimitrios Grammozis. „Wir werden uns nicht kleiner machen, als wir sind.“

Vieles ist anders als in den Vorjahren. Da hatten die Lilien die Vorbereitung mit zahlreichen offenen Stellen im Kader begonnen, die erst nach und nach besetzt wurden. Diesmal reiste eine nahezu komplette Mannschaft ins Trainingslager. Zudem setzt man unter dem neuen Sportlichen Leiter Carsten Wehlmann verstärkt auf junge Spieler.

Zwei Stammspieler verloren die Lilien: Keeper Daniel Heuer Fernandes (Hamburger SV) und Innenverteidiger Marcel Franke (Hannover 96). Vor allem Heuer Fernandes hinterlässt große Fußstapfen. In Marcel Schuhen kam vom SV Sandhausen zwar ein erfahrener Keeper. Allerdings patzte der beim Vorbereitungsspiel gegen Werder Bremen.

Besonders in der Offensive hat Trainer Grammozis deutlich mehr Optionen als im Vorjahr - zumindest auf dem Papier. Denn die Verletzungen der Neuzugänge Erich Berko (Dynamo Dresden), Braydon Manu (Hallescher FC) und Mathias Honsak (RB Salzburg) sowie von Dauer-Pechvogel Felix Platte machten diesen Vorteil zunichte.

Vieles deutet darauf hin, dass Grammozis mit ähnlichem Stamm und ähnlicher Taktik agieren wird wie zuletzt und nach vorne kombinieren lässt. Das hat gut funktioniert, ist aber keine Garantie für die Zukunft. Das haben die Lilien mit Dirk Schuster schmerzlich erlebt: In der Rückrunde 2017/18 war die Mannschaft mit dessen Defensivtaktik eines der erfolgreichsten Teams. In der Hinrunde 2018/19 rutschte sie damit in die Abstiegszone.

Ein weiteres Fragezeichen steht hinter Mittelfeldspieler Marvin Mehlem. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft nach der Saison aus, ein kolportierter Flirt mit dem VfB Stuttgart blieb bislang ohne Ergebnis.

Neuzugang Fabian Schnellhardt weiß, wie unberechenbar die Liga ist. Mit dem MSV Duisburg ist er vergangene Saison sang- und klanglos abgestiegen, nachdem das Team im Jahr davor an den Aufstiegsrängen gekratzt hatte. „Nach sechs, sieben Spieltagen kann man eine erste Prognose abgeben“, sagt er. „Aber jetzt wäre es vermessen – und auch Schwachsinn - zu sagen: Wir wollen den und den Platz erreichen.“

Beim Stadionumbau gibt es ebenfalls Unwägbarkeiten. Mit der Fertigstellung der Stehplätze auf der neuen Gegengerade ist man etwas in Verzug. Zum ersten Heimspiel soll dort immerhin der Bereich für die Heimfans fertig sein. Der Gästebereich soll ein Spiel später folgen. Auch beim neuen Funktionsgebäude läuft nicht alles glatt. Und mit dem für 2020 angepeilten Haupttribüne-Neubau steht der größte Brocken noch bevor. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.07.2019