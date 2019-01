Lilien wollen in Duisburg nachlegen

Darmstadt.Nach dem 2:1-Sieg am Dienstag über Aufstiegsaspirant FC St. Pauli reist Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 selbstbewusst zum Auswärtsspiel am morgigen Freitag (18.30 Uhr) bei Schlusslicht MSV Duisburg. „Ich denke, dass es uns ganz gut zu Gesicht stehen würde, wenn wir unsere etwas dürftige Auswärtsbilanz etwas auffrischen können“, sagte Trainer Dirk Schuster gestern – die Lilien sind mit fünf Punkten aus neun Partien das schwächste Auswärtsteam der Liga.

Duisburg steht aus Sicht von Schuster nach der 1:2-Niederlage in Bochum und den Siegen der Abstiegskonkurrenten Magdeburg und Ingolstadt „unter Zugzwang“. Gegen die Zebras will Darmstadt auf seine Leistung aus dem Spiel gegen St. Pauli aufbauen, das für den Coach in Sachen Lauf- und Zweikampfbereitschaft „mit das Beste war, was in der Saison geboten wurde“.

Weiter fehlen wird Mittelfeldspieler Slobodan Medojevic wegen einer Knieprellung. Bei Sandro Sirigu (muskuläre Probleme) werde es mit einem Einsatz eng. Tobias Kempe trainierte am Mittwoch erstmals nach seiner Gehirnerschütterung mit der Mannschaft. Wenn die Ärzte grünes Licht gäben, könne er im Kader stehen, sagte Schuster. dpa

