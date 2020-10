Lilien wollen sich endlich belohnen

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 will im Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim Karlsruher SC Frust abbauen. „Für das, was wir bisher gespielt haben, haben wir zu wenig Punkte. Damit sind wir nicht glücklich“, klagte Trainer Markus Anfang vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) und betonte: „Wir haben bislang guten Fußball gezeigt. Auch gegen Karlsruhe werden wir wieder alles dafür tun, drei Punkte zu holen.“

Nach fünf Spielen steht Darmstadt mit nur sechs Punkten da. Beim 1:1 am Mittwoch beim VfL Osnabrück verspielte die Mannschaft ebenso eine Führung wie am Wochenende beim 2:2 gegen den FC St. Pauli. Dieses Mal wollen sich die Lilien erfolgreich gegen ihren Gegner stemmen. „In der Zweiten Liga trifft man immer auf Mannschaften, die mit viel Körperlichkeit arbeiten. Auch Karlsruhe ist eine robuste Mannschaft“, erklärte Anfang. „Wir versuchen, unser Spiel durchzubringen.“ Mit den Routiniers Fabian Holland und Patrick Herrmann, die in Osnabrück einen Schlag abbekommen haben, kann der Chefcoach rechnen. Das Duo hat am Freitag wieder normal trainiert.

Kother beim KSC gesperrt

Der KSC bangt um den Einsatz von Stammtorwart Marius Gersbeck. „Er hat sich das Sprunggelenk ein Stück weit überdehnt“, erklärte Trainer Christian Eichner am Freitag. Sicher fehlen wird den Karlsruhern der gesperrte Dominik Kother. „Er hat uns in den ersten Spielen offensiv sehr gutgetan“, sagte Eichner über den 20-Jährigen, der beim 1:1 in Nürnberg vor einer Woche die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Für Kother dürfte Spielmacher Marvin Wanitzek in die Startelf zurückkehren, der gegen Nürnberg als Joker getroffen hatte. dpa

