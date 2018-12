Lilien wollen sich Luft verschaffen

Darmstadt.Trainer Dirk Schuster rechnet im Auswärtsspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim Tabellennachbarn Erzgebirge Aue mit einer schwierigen Aufgabe für den SV Darmstadt 98. Sein Team sei gewarnt, Aue habe beim 5:0-Auswärtssieg gegen Greuther Fürth „eine überragende Leistung“ gezeigt, sagte der Lilien-Trainer am Freitag. Trotzdem wolle man in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) unbedingt punkten, um die Vorrunde „mit einem guten Abstand nach unten“ abzuschließen. Derzeit trennen Darmstadt sieben Zähler vom Abstiegsrelegationsplatz.

Obwohl sein Team die zweitschwächste Auswärtsmannschaft der Liga ist, geht Schuster optimistisch in die Partie. Er strich das Selbstvertrauen seiner Mannschaft heraus, die zuletzt beim 1:1 gegen einen stark besetzten FC Ingolstadt nach einem frühen Rückstand Moral gezeigt habe und am Ende sogar fast noch gewonnen hätte, sagte er.

In den Lilien-Kader zurückkehren wird Kapitän Aytac Sulu nach abgesessener Gelbsperre. Dagegen hätten Innenverteidiger Marcel Franke und Mittelfeldmann Slobodan Medojevic, die bereits gegen Ingolstadt ausgefallen waren, bislang nicht das volle Trainingsprogramm absolviert, berichtete Schuster. Ihr Startelf-Einsatz ist fraglich. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.12.2018