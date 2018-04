Anzeige

Darmstadt.Ohne den gelbrot-gesperrten Fabian Holland muss Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 heute (13 Uhr) beim Tabellendritten Holstein Kiel antreten. Für ihn wird Trainer Dirk Schuster voraussichtlich Mittelfeldspieler Joevin Jones auf die linke Abwehrseite zurückziehen. Der Nationalspieler aus Trinidad und Tobago habe dort bereits in der zweiten Hälfte der Partie gegen Tabellenführer Düsseldorf (1:0) eine gute Leistung geboten, sagte Schuster.

Für den freigewordenen Platz im Mittelfeld gibt es eine Reihe von Optionen: Wenn etwa Tobias Kempe auf die linke Seite wechselt, könnte Hoffenheim-Leihgabe Baris Atik auf rechts zu seinem Startelf-Debüt kommen oder Sandro Sirigu sein Comeback nach mehrwöchiger Pause feiern. Da werde man die letzten Trainingseindrücke abwarten, sagte Schuster. Weiter nicht zur Verfügung stehen wird der Langzeitverletzte Peter Niemeyer (Fersenprobleme) und voraussichtlich auch Angreifer Felix Platte (Wadenverletzung).

Nachdem die Mannschaft in den vergangenen Spielen gegen Tabellenführer Düsseldorf und den Zweiten Nürnberg vier Punkte geholt hat, rechnet sich Schuster auch beim Überraschungsaufsteiger Kiel etwas aus. „Die vergangenen Erfolge haben uns gutgetan, aber wir dürfen auch in Kiel keinen Zentimeter preisgeben und in der Konzentration nicht nachlassen.“ dpa