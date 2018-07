Anzeige

Darmstadt.Bevor die letzte Einheit im Trainingslager des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 am Montagmorgen startete, rief Dirk Schuster sein Team noch einmal im obligatorischen Kreis zusammen. Mit ein paar Sätzen fasste der Cheftrainer die Zeit im Schwarzwald zusammen: „Das war genau das, was wir sehen wollten.“ Mit diesen Worten meinte der Cheftrainer insbesondere die Leistungs- und Leidensbereitschaft der Lilien, das Hochhalten der Motivation und die hohe Intensität an den insgesamt acht Tagen in Lautenbach.

Als der Tross aus Spielern, Trainerteam und Betreuerstab rund zweieinhalb Stunden später und nach einer letzten intensiven Einheit den Bus bestieg, konnten alle auf eine umfangreiche Zeit zurückblicken. Zwölf Einheiten, einen Triathlon und zwei Testspiele absolvierte der SV 98. „Ich ziehe meinen Hut davor, wie sich die Mannschaft hier gequält hat. Die Mannschaft hat so mitgezogen, wie wir das wollten. Die Gesamtbilanz fällt sehr positiv aus“, sagte Schuster.

Die Testspiele gegen die Oberligisten Oberachern (5:2) und Linx (4:0) liefen aufgrund der schweren Beine zwar teilweise etwas schleppend, konnten aber erfolgreich gestaltet werden. Positiv ist auch der Umstand, dass die genähte Fleischwunde, die sich Terrence Boyd direkt in der ersten Einheit zuzog, bis zum Abschluss des Trainingslagers die größte Verletzung blieb. sv/red