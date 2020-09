Lilien zweimal vor Zuschauern

Darmstadt.Vor in Corona-Zeiten ungewohnter Kulisse bestreitet der SV Darmstadt 98 sein DFB-Pokal-Spiel beim 1. FC Magdeburg. 5000 Zuschauer dürfen bei der Erstrunden-Partie am Sonntag (18.30 Uhr) in das Stadion des Drittligisten. „Selbst diese 5000 werden einen riesigen Alarm machen. Aber wir freuen uns drauf“, sagte der neue Lilien-Trainer Markus Anfang bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Vor zwei Jahren spielte Darmstadt schon einmal zum Auftakt in Magdeburg und gewann dank eines frühen Elfmetertors von Tobias Kempe 1:0. Diesmal muss Anfang bei seinem Pflichtspiel-Debüt auf Mattias Bader, Mathias Wittek, Aaron Seydel und Erich Berko verzichten, zudem bleibt Marcel Schuhen, der Vater wird, zu Hause.

1741 dürfen ins Bölle-Stadion

Darmstadt 98 darf sein erstes Zweitliga-Heimspiel am 26. September gegen den SSV Jahn Regensburg vor 1741 Zuschauern bestreiten. Das vom Gesundheitsamt geprüfte Hygienekonzept wurde nach Clubangaben vom Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Darmstadt genehmigt. Details zur Ticketvergabe will der Verein in der kommenden Woche bekanntgegeben. dpa

