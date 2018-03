Anzeige

Bergstraße.Die Schwermetaller unter den Sportschützen, die Großkaliberschützen, haben ihre erste Saison in der neugegründeten Bezirksklasse B Starkenburg beendet. Es steht zwar noch ein Wettkampf aus, doch der SV Hassia Fürth konnte die vorzeitige Meisterschaft feiern. Der Abstieg des SSV Viernheim ist auch schon besiegelt.

Der SV Lorsch profitierte in der B 1-Liga vom besseren direkten Vergleich gegen Groß-Rohrheim und rückt eine Klasse höher. Der glücklose SV Bürstadt II muss hier absteigen. Für die Sportschützen Lindenfels musste in der B 2 kein direkter Vergleich bemüht werden, weil die Drachenstädter alle Wettkämpfe gewannen und noch treffsicherer waren als der Meister in der nächsthöheren Klasse aus Lorsch. wfe