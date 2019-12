Linus Merten holt Titel im Doppel

Fehlheim.Erfolge für die Talente des VfR Fehlheim: Bei den Hessischen Einzel- und Doppelmeisterschaften am Wochenende überzeugten Linus Merten (Jungen 13) und Felix Schubert (Jungen 18) mit starken Leistungen. Merten holte sich mit seinem Doppelpartner Nico Walther (TG Langenselbold) die Hessenmeisterschaft. Im Einzel spielte er sich ohne Niederlage von der Gruppenphase in der Vorrunde bis ins Finale durch. Dort wartete Ryan Jager (Neuenhainer TTV), der bis dahin keinen einzigen Satz abgegeben hatte. Ein spannendes Duell der beiden besten Spieler an diesem Tag, das letztlich Jager mit 3:2 knapp für sich entschied.

Felix Schubert setzte sich in der Gruppenphase ebenfalls durch und schaffte es letztlich souverän bis ins Endspiel. Gegner dort: Tayler Fox (Bad Homburg). Die beiden lieferten sich ein Spiel auf Augenhöhe, das ebenfalls in den Entscheidungssatz ging. Fox setzte sich durch und gewann die Partie mit 3:2. Schubert kann als Vize auf die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften hoffen. Im Doppel landete der Fehlheimer auf Platz drei.

Am Sonntag (22.) geht es mit den Hessischen Meisterschaften bei den Jungen 15 weiter. Dort wird Bastian Schubert für den VfR Fehlheim an der Platte stehen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019