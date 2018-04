Lisa Mößinger und ihr Team übertreffen alle Erwartungen

Die Junior-Flames haben nach dem letzten Landesliga-Spiel ausgiebig die Meisterschaft gefeiert. © Pfliegensdörfer

Bensheim.Eine überaus erfolgreiche Saison absolvierten die Damen der HSG Bensheim/Auerbach II in der Handball-Landesliga Süd. Das Team der neuen Trainerin Lisa Mößinger wurde Meister und steigt in die Handball-Oberliga auf. „Ja, ich bin immer noch überwältigt von dem, was die Mädels diese Runde geleistet haben. Niemals hätte ich im September gedacht, dass die Möglichkeit besteht aufzusteigen“ zeigt

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4000 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.04.2018