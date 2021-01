Löhr holt Schmitt nach Oftersheim

Leutershausen/Oftersheim.Trainerwechsel unter den nordbadischen Handballvereinen der 3. Liga: Frank Schmitt, bis zum Ende der laufenden Runde noch bei der SG Leutershausen unter Vertrag, übernimmt ab der neuen Saison das Traineramt bei der HG Oftersheim/Schwetzingen und wird dort Nachfolger von Holger Löhr. Die SG Leutershausen wollte bekanntlich die Zusammenarbeit mit Frank Schmitt über die aktuelle Spielzeit hinaus nicht mehr verlängern und hat inzwischen Marc Nagel als neuen Trainer verpflichtet (wir berichteten).

Nachdem bekannt wurde, dass Frank Schmitt nach drei Jahren seinen Posten bei der SGL räumen muss, meldete sich die HG Oftersheim/Schwetzingen. „Den ersten Kontakt gab es über Holger Löhr“, erklärte Schmitt. Löhr war bis 2013 Trainer in Leutershausen und etablierte in den zurückliegenden fünf Jahren Oftersheim/Schwetzingen in der 3. Liga.

Nun soll Schmitt ab Sommer den eingeschlagenen Weg fortsetzen. „Das Ziel bei der HG bleibt unverändert, vor allem die jungen Spieler zu integrieren und die gute Jugendarbeit des Vereins zu nutzen. Was dann sportlich in der neuen Saison herauskommt, hängt auch viel davon ab, wie sich die Corona-Situation entwickelt“, sagte Schmitt. Zusammen mit den HG-Verantwortlichen werde er sich in den kommenden Wochen mit den Planungen für die nächste Runde beschäftigen. „Ich gehe aber davon aus, dass ein Großteil der Mannschaft bleiben wird.“

Der Sportliche Leiter Martin Schmitt hatte gehofft, er könne Löhr noch einmal umstimmen – ohne Erfolg. „Holger hat mir frühzeitig mitgeteilt, dass er aus der ersten Reihe zurücktreten und auch mal wieder Zeit für andere Sachen haben möchte“, sagte Martin Schmitt. bk/mjw/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.02.2021