Löwen siegen im Penalty-Schießen

Frankfurt/Offenbach.Erst gab es ein kleines Feuerwerk auf Eis im Stadion am Bieberer Berg, dann erhob sich ein richtiges Feuerwerk über den Offenbacher Nachhimmel: Die Löwen Frankfurt haben vor 15 000 Zuschauern das „Wintergame“ der 2. Eishockey-Liga 3:2 (1:1, 0:0, 1:1) nach Penaltyschießen gegen den EC Bad Nauheim gewonnen. Erk brachte die Löwen in der zweiten Minute in Führung, Pauli glich kurz vor Drittelende aus. Ranta wurde neben Torhüter Hertel zum umjubelten Helden auf Frankfurter Seite: Er sorgte nicht nur nach 26 Sekunden im Schlussdrittel für das 2:1 (2:2 Bires/48.), sondern traf nach torloser Verlängerung auch als einziger Akteur zweimal im Penaltyschießen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019