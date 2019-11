Lola will wieder in den positiven Bereich

Lorsch.Ein positives Punktekonto wollen sich die Handballerinnen der FSG Lola (Lorsch/Lampertheim) am Sonntagabend verschaffen: In der Lorscher Werner-von-Siemens-Halle empfangen sie um 18 Uhr den direkten Tabellennachbarn SKG Roßdorf. Die FSG belegt Platz sechs (6:6 Punkte), Roßdorf ist Siebter (4:10). „Wir sind in guter Verfassung, haben gut trainiert und wollen gleich wieder in die Erfolgsspur“,

...