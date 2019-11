Lorsch auf Punktejagd

Lorsch.Die Turnvereinigung Lorsch ist in dieser Woche in der Fußball-Kreisoberliga gleich zwei Mal auf eigenem Platz gefordert. Am heutigen Donnerstag (20 Uhr) empfängt sie im Nachholspiel die SG Wald-Michelbach und am Sonntag gastiert mit dem VfL Birkenau ein weiteres Team aus dem Odenwald im Sportpark Ehlried. Zwei unterschiedliche Gegner, gegen die Trainer Martin Weinbach in jedem Fall zumindest

