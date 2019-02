Lorsch chancenlos im Kellerduell

Lorsch.Auch im Kellerduell hat es nicht zum ersten Punktgewinn gereicht - und das auch noch deutlich: Mit 16:26 (7:14) unterlagen die Handballerinnen der Tvgg Lorsch beim Vorletzten HSG Langen und sind damit sieben Spieltage vor Rundenende angesichts von sechs Punkten Rückstand nur noch theoretisch vor dem Abstieg aus der Bezirksoberliga zu retten.

„Leider konnten wir nicht an die gute Leistung aus der letzten Woche anknüpfen, als wir dem Tabellenzweiten Egelsbach lange Paroli boten. Wir haben diesmal nie richtig ins Spiel gefunden“, ärgerte sich Tvgg-Trainer Frank Rupp. Bis zum 5:6 (15.) war Lorsch dran, „dann hat Langen unsere Ballverluste genutzt, um einfache Treffer zu erzielen und sich abzusetzen“, so der Coach. Zu allem Überfluss zog sich noch Sabrina Kutschke eine Schulterverletzung zu und konnte nicht weiterspielen. Als die Gastgeberinnen zehn Minuten nach dem Seitenwechsel beim 19:9 mit zehn Toren führten, war die Messe gelesen. Mehrfach betrug der Rückstand Lorschs zwölf Tore, am Ende stand eine bittere 16:26-Niederlage. – Tvgg-Tore: Nadine Gärtner (5), Yvonne Höbel, Franziska Höly (je 3), Sabrina Kutschke, Anke Rettig, Laura Sax, Kim Hartwig, Katrin Grieser (je 1). mep

