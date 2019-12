Lorsch hat sich Pause verdient

Lorsch.Mit einer Niederlage verabschiedeten sich die Handballer der Tvgg Lorsch in die Winterpause der Bezirksoberliga. Mit 20:25 (10:12) unterlagen die Klosterstädter bei der HSG Langen, bleiben aber Tabellendritter, weil auch der direkter Verfolger TV Lampertheim überraschend beim bis dato punktlosen Schlusslicht Roßdorf mit 27:28 verlor. „Auch wenn wir verloren haben: Ich bin mit unserer Leistung zufrieden und selbstverständlich auch mit der Ausbeute von 18:6 Punkten. Das hätte vor der Saison niemand für möglich gehalten. Jetzt haben sich die Jungs die Pause verdient“, so Tvgg-Spielertrainer Dennis Rybakov.

Beim Tabellenführer in Langen erwischten die Klosterstädter „einen miesen Start“, so Rybakov. Mit 0:4 und 2:7 (13.) lagen die Lorscher zurück, weil sie im Angriff reihenweise gute Chancen liegen gelassen haben und in der 5:1-Deckung keinen Zugriff bekamen. Der Lorscher Coach reagierte, stellte die Deckung auf 6:0 um und auch wenn es vorne nach wie vor nicht immer rund lief, kämpfte sich die Tvgg heran. Beim 8:9 kurz vor der Pause war der Anschluss hergestellt und nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe. Über 15:15 ging es bis zum 18:18. Dann machte sich der Kräfteverschleiß bei den personell dezimierten Lorschern bemerkbar. „Ein paar Körner haben uns hinten raus gefehlt“, erkannte Rybakov. Langen erhöhte auf 23:19 (56.) und sorgte damit für die Entscheidung. – Tvgg-Tore: Nils Bohrer (4), Krieger (4/4), Kärchner (3), Knapp, Wachtel, Horn (je 2), Schierk, Albert, Schwöbel (je 1). mep

ESG Erfelden – HSG Bensheim/Auerbach 35:30 (17:12). Das hatte sich HSG-Trainer Moritz Brandt ganz anders vorgestellt: Beim bis dahin punktlosen Vorletzten sollte ein sicherer Sieg eingefahren und das eigene Konto ausgeglichen werden.

Bis zum 3:0 lief es noch für die Bensheimer, dann schlichen sich schon Fehler ein. „Wir haben die ersten sechs Minuten noch Handball gespielt, dann durchweg alle aufgehört“, ärgerte sich Brandt. Erfelden nutzte die Schwächen der Gäste, glich aus und zog sogar auf 12:9 (18.) davon. Beim 17:12 führte der Außenseiter erstmals mit fünf Toren.

Im zweiten Abschnitt mobilisierte die HSG dann noch einmal die letzten Kräfte, kämpfte sich zum 20:20 und 23:23 heran (45.), verfiel dann aber wieder in den alten Trott und geriet entscheidend ins Hintertreffen. „Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn Rüsselsheim. Da brauchen wir unbedingt noch einmal zwei Punkte. Danach haben wir uns die Pause verdient – und sie ist auch nötig. Die Jungs sind platt“, so Moritz Brandt. – HSG-Tore: Göbel (8/4), Kuch (6), Wenner (5), Friedrich, Geier (je 3), Ehret, Schader, Eberle, Hartmann, Kleber (je 1). mep

SKV Mörfelden – SV Erbach 27:29 (11:12). Vor der Abfahrt gab es für SVE-Co-Trainer Andreas Lulay zwei Hiobsbotschaften: Mit Paul Buschendorff und Luca Jordan mussten zwei Leistungsträger krank passen. Doch die verbliebenen zehn Akteure hängten sich rein. Trotz des komplett fehlenden Rückraums schaffte es der SVE, 29 Tore zu erzielen. Den Schlusspunkt setzte Lukas Müller mit der Schlusssirene mit seinem elften Treffer. – SVE-Tore: Lukas Müller (11/4), Grabisch (5), Grebe, Moritz Lulay (je 4), Schwiersch (3), Röder, Rougelis (je 1). ki/ü

