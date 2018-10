Lorsch kauft SVE den Schneid ab

Lorsch.Große Erleichterung bei der Tvgg Lorsch, riesen Frust beim SV Erbach: Das Derby und Kellerduell der Handball-Bezirksoberliga wurde zu einer überraschend einseitigen Angelegenheit: Die Klosterstädter fertigten den SVE mit 37:21 (19:8) ab. „Bei uns hat man heute gemerkt, dass wir komplett waren. Dadurch konnten wir Tempo machen von Anfang bis zum Ende“, resümierte Tvgg-Spielertrainer Dennis Rybakov, der erstmals in dieser Saison auf die beruflich stark eingebundenen Torbjörn Müller und Christoph Schierk zurückgreifen konnte. Auf der anderen Seite war Erbachs Betreuer Andreas Lulay sichtlich bedient: „Lorsch hat uns mit einer aggressiven Deckung den Schneid abgekauft. So eine gesunde Härte hätte ich mir auch von unseren Jungs gewünscht.“

Natürlich fehlten den Erbachern mit den Verletzten Dario Schwiersch, Fabian Jordan und Rene Weis gleich drei Spieler aus den ersten Sechs, „aber das darf keine Entschuldigung für diesen Auftritt sein“, so Lulay. „Wir waren hier viel zu brav.“ Das konnte man von den Lorschern keineswegs behaupten. Allen voran Rybakov selbst ging mit gutem Beispiel voran, war in der Defensive ein echter Leader und kaufte Erbachs Torjäger Nemanja Skrobic früh den Schneid ab. Die frühe Zeitstrafe gegen den Spielertrainer (4.) war dabei durchaus einkalkuliert. Doch nach dem 1:3-Rückstand drehte Lorsch das Ergebnis zum 6:3 und war fortan tonangebend. Über 10:5(16.) und 14:6 (22.) waren die Klosterstädter schon beim 19:8 zur Pause „eigentlich durch“, so Rybakov. Doch die Klosterstädter gaben sich mit der Elf-Tore-Differenz noch nicht zufrieden, sondern machten weiter Tempo. Zwar wechselten die Gastgeber munter durch, aber auch daraus konnte der SVE keinen Profit schlagen. Im Gegenteil: Dadurch konnten die Gastgeber das Tempo hochhalten, während Erbach mehr und mehr auf dem Zahnfleisch ging, zumal auch die Moral im Keller war. Über 27:13 (43.) und 31:17 (50.) fertigte der Aufsteiger die Gäste regelrecht ab.

„Für uns war es wichtig, hier richtig durchzuziehen. Mit diesem Spiel sind wir in der Liga angekommen, haben gezeigt, dass wir gewinnen können“, war Dennis Rybakov nach dem ersten Sieg im vierten Spiel erleichtert. Dass seine Lorscher zwar noch hinter dem SVE (3:9 Punkte) auf dem vorletzten Rang stehen, ist für den Spielertrainer kein Problem: „Wir wussten, dass wir ein richtig schweres Auftaktprogramm haben und dass realistisch betrachtet das Spiel gegen Erbach das erste sein wird, in dem wir punkten können – und das haben wir eindrucksvoll gemacht.“ – Tvgg-Tore: Fabian Krieger (9/5), Pascal Kärchner (6), Lukas Horn (5), Christopher Pabst (4), Albert, Müller, Mischler (je 3), Schierk, Bohrer (je 2). – SVE-Tore: Skrobic (5), Buschendorff (3), Müller, Grebe, Kleinbauer (je 2), Müller (2/2), Röder, Fischer (je 1), Radisic (1/1). mep

MSG Roßdorf/Reinheim II – HC VfL Heppenheim 30:29 (14:17). Nein, die letzten 90 Sekunden waren nicht ausschlaggebend für die erste Saisonniederlage. Da ist sich HC VfL-Trainer Timo Leister sicher. Die Gründe sah Leister vorher mit vielen technischen Fehlern im Angriff und Stellungsfehlern in der Abwehr – in einer Häufung, wie sie nicht allzu üblich ist bei den Heppenheimern. Leister vermisste die Abgeklärtheit bei seiner Sieben und auch das von den Heimspielen gewohnte Selbstvertrauen: „Wir haben Zweikämpfe verloren, die man gewinnen muss.“

Da das Spiel des Gegners aber ähnlich fehlerbehaftet war, entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der erst Roßdorf/Reinheim führte (5:2), dann die Heppenheimer (9:7), die ihren steten Vorsprung beim 17:17 (39.) verspielt hatten, um wenig später wieder mit drei Toren vorn zu liegen (23:20/45).

29:29-Unentschieden stand es 90 Sekunden vor Schluss, als der HC VfL sein Überzahlspiel nicht durchbrachte, sondern den entscheidenden Treffer zur Niederlage kassierte. – HC VfL-Tore: Heß (5), Kasper (5/1), Werle (5/1), Schneider (4), Ruff (4), Schütz (2), Schmitt (2), Kubasta (1), Walz (1). kar/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018