Lorsch lässt Chancen liegen

Bergstraße.Achtbar geschlagen haben sich die Handballerinnen der Tvgg Lorsch in ihrem Bezirksoberliga-Auswärtsspiel bei der FSG Gersprenztal. Dass es am Ende mit 16:22 (8:12) die nächste Niederlage setzte, lag in erster Linie an einer schwachen Chancenverwertung im Angriff. „Gerade zu Beginn der zweiten Hälfte haben wir einige wirklich gute Möglichkeiten liegengelassen“, musste Lorschs Trainer Frank Rupp

