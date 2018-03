Anzeige

Lorsch/Bensheim.Das Derby der Kegel-Gruppenliga zwischen den Nibelungen Lorsch III und dem Nachbarn SC/KC Bensheim hielt bei weitem nicht das, was man sich im Vorfeld erwünscht hatte. Die Gastgeber setzten sich in einem am Ende einseitigen Duell 5443:4795 durch – ein Klassenunterschied, der sich auch nicht damit erklären lässt, dass Bensheim nicht mit sechs Mann zu Ende spielen konnte.

Der Tabellenführer aus Lorsch, der drei Spiele vor Rundenende mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle anführt und sich in einer bestechenden Form befindet, lag nach dem Starttrio mit 78 Kegeln in Führung. Die Bensheimer boten soliden Kegelsport, sie enttäuschten keineswegs. Gästespieler Marc Speckhardt, der angeschlagen ins Match ging, musste in der zweiten Wurfserie krankheitsbedingt seine Partie einstellen. Da Bensheim kein Auswechselspieler zur Verfügung stand, war das Match entschieden.

Das Bild zeigt v.l. Daniel Geiss (Lorsch), Alfred Rettig (SC/KC) und Uwe Kilian (Lorsch) auf den Bahnen. – Punkte Nibelungen: Uwe Kilian (957), Daniel Geiss (921), Helmut Schmitt/Tom Walter (zus. 846), Daniel Saal (953; 653 in die Vollen), Swen Dammeyer (919), Michael Schmitt (847). – SC/KC: Dieter Draudt (897), Stefan Schambach (876), Alfred Rettig (874), Mathias Hinlang (908), Martin Köppner (897). hub/Bild: Neu