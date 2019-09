Lorsch und Bensheim siegen

Bergstraße.Die SG Bensheim, die im letzten Jahr nach einer sehr kontrovers diskutierten Entscheidung der hessischen Turnierleitung noch aus der Hessenliga absteigen musste, startete nun in der Verbandsliga Süd mit einem 4:5:3,5-Erfolg bei den Routiniers von TuS Wiesbaden-Dotzheim in die neue Spielzeit. Harald Stelzer verlor zwar am Spitzenbrett, aber am Ende richteten Herbert Kargoll und Michael Uhl mit ihrer Erfahrung in einer neuformierten Mannschaft.

In der Landesklasse Süd gab der SC Lorsch einen überraschend hohen Einstand Siege von Danny Schmidt, Michael Janson, Johannes Esterluss und Wolfgang Langer im Mittelblock sorgten für ein 5,5:2,5 gegen SC Frankfurt-West. Die SG Bensheim II zog sich als Wiederaufsteiger beim Titelfavoriten Langen mit einer 3:5-Niederlage achtbar aus der Affäre.

In den zwei neuformierten Klassen des Bezirks Darmstadt gab es für die Schachfreunde Heppenheim gleich zum Start die Höchststrafe in Form einer 0:8-Niederlage gegen den Topfavoriten SK Bickenbach. Die Kreisstädter konnten nur sechs Spieler an die Bretter bringen und lag damit zu Beginn schon mit 0: 2 zurück.

Auch bei der 1,5:6,5-Niederlage von Aufsteiger SK Einhausen bei Mörlenbach-Birkenau III gingen zwei Punkte kampflos über die Bühne. Als dann noch an den ersten drei Brettern die Odenwälder Partien gewonnen hatten, war der Wettkampf entschieden. Lorsch II und Biblis trennten sich 4:4 unentschieden. red

