Darmstadt/Lorsch.Ivonne Juric vom Hessenligisten TCO Lorsch und „Geheimfavorit“ Philipp Seissler (TC Groß-Zimmern) heißen die Gewinner der 51. Tennis-Bezirksmeisterschaften, die über Pfingsten auf der Anlage des TEC Darmstadt ausgetragen wurden. Im Finale der zwei Ungesetzten behielt Seissler gegen Marco Ferrandina aus dem Hessenligateam des Gastgebers glatt mit 6:1, 6:4 die Oberhand. Noch deutlicher machte es Topfavoritin Juric, die ihrer Vereinskollegin Celina Kortüm nie eine Chance ließ (6:1, 6:0).

Im ausgeglichenen Herren-Feld kam es zu einigen Überraschungen. Der an eins gesetzte Matteo Feggi (Groß-Zimmern) erwischte einen schlechten Tag und schied gleich zum Auftakt gegen den kampfstarken Janis Bittner (TEC Darmstadt) in drei Sätzen aus. Auch den an Position drei eingestuften Vorjahresfinalist Sebastian Weber (TC Seeheim) erwischte es früh. Er unterlag Seissler im Achtelfinale glatt mit 2:6, 4:6.

Der Lorscher Maximilian Braag, Nummer vier der Setzliste, musste in seinem Viertelfinale gegen Teamkollege Michael Maiwald verletzungsbedingt aufgeben. Für dem an zwei eingestuften Julian Müller, ebenfalls vom TC Olympia, war in der Vorschlussrunde gegen Seissler Endstation.