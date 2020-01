Lorscher gehen zuversichtlich in die Oberliga-Rückrunde

Lorsch.Mit einem Doppel-Spieltag eröffnet Aufsteiger TTV Topspin Lorsch am Wochenende (11./12.) die Rückrunde in der Tischtennis-Oberliga, in der es die sehr gute Hinserie (10:8 Punkte) zu bestätigen gilt. „Wir sind mit Platz vier natürlich sehr zufrieden, doch wir müssen aufpassen, dass wir nicht nach unten abrutschen“, weiß Mannschaftsbetreuer und Trainer Jürgen Bretzer um die Leistungsdichte in

...