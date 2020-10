Lorscher Herrenteams auf Erfolgskurs

Lorsch.Mit einem 6:2 (3597:3545)-Erfolg beim Ohrdrufer KSV verteidigte der SKC Nibelungen Lorsch seine Tabellenführung in der 2. Kegel-Bundesliga Mitte. Im Startpaar sicherte Holger Walter (2:2, 605:587) einen Punkt, während Lars Ebert auf drei Bahnen nur knapp unterlag (1:3, 612:610).

Das Lorscher Mittelpaar konnte ebenfalls nur einen von zwei möglichen Punkten erspielen, und zwar durch Frank Gutschalk (2:2, 606:592), während Nico Zschuppe (2:2, 570:610) gute Siegchancen vergab. Schließlich fuhren Jochen Steinhauer (3:1, 618:572) und Jurek Osinski (2:2, 586:574) ihre Mannschaftspunkte und infolgedessen auch den Gesamtsieg nach Hause.

Hessenliga: SKG Gräfenhausen –Nibelungen II 1:7 (3380:3582). Mit einer starken Leistung verbesserten die Lorscher gleich zum Auftakt den Liga-Rekordsiegwert um gut 20 auf über 200 Holz Abstand auf. Mannschaftsführer Ralph Müller (4:0, 611:543) und Thorsten Gutschalk (3:1, 612:600) brachten die Gäste gleich souverän in Führung, die das überzeugende Mittelpaar mit Michael Straub (4:0, (603:547) und Marcel Schneider (3:1, 616:565) auf 4:0 ausbaute.

Letztlich musste Alexander Beck (1:3, 547:574) an der Seite des erfolgreichen Patrick Günther. (3:1, 593:551) den einzigen Teampunkt an die Gastgeber abgeben.

Regionalliga: SKV Pfungstadt – Nibelungen III 3:5 (3233:3326). Auch die Nibelungen-Dritte startete siegreich in die Saison. Nach einer 3:1-Führung, die Uwe Kilian (3:1, (559:520), Leon Schwob (3:1, 554:523) und Tim Gutschalk (3:1, 588:552) erspielten, während Marinko Ruzic unterlag (1:3, 505:532), wurde es am Ende noch einmal interessant. Daniel Geiss startete zwar mit einer Spitzenbahn (181 Holz), doch dieses Niveau konnte er nicht halten, so dass er wie auch Thomas Wesch den Kürzeren zog. Aber mit einem Plus von 93 Holz sicherten sich die Lorscher die entscheidenden Mannschaftspunkte zum Sieg.

B-Liga: Sowohl die Nibelungen-Vierte (1623:1499 in Nauheim) als auch die -Fünfte (1599:1517 in Hocheim) feierten Auswärtssiege, so dass die Lorscher Herren am Wochenende die Optimalausbeute von 10:0 Punkten verbuchten. hofm

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.10.2020