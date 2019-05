Lorscher klar auf Meisterschaftskurs

Die Turnvereinigung Lorsch II hat es am Sonntag (15.15 Uhr) selbst in der Hand, frühzeitig den Aufstieg perfekt zu machen. Die „Turner“ führen souverän die Tabelle der Gruppe 2 der Fußball-Kreisliga D an und müssen nun beim ärgsten Verfolger SV Unter-Flockenbach III ran.

Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus dem Gorxheimertal, so dass der verlustpunktfreien Tvgg bei vier noch ausstehenden Spielen schon ein Unentschieden reichen würde, um die Meisterschaft und den damit verbundenen Sprung in die C-Liga unter Dach und Fach zu bringen.

Wer die Schützlinge von Trainer Nico Grimm kennt, der weiß aber auch, dass diese alles daran setzen werden, diese Spielzeit zu einer perfekten zu machen und im Gorxheimer Tal natürlich den 29. Saisonsieg in Folge anstreben. Das Hinspiel konnte Lorsch mit 3:0 für sich entscheiden. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.05.2019