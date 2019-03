Lorscher Paar tanzt wieder meisterlich

Wetzlar/Lorsch.Großer Jubel bei Inge und Stefan Kolip vom Tanzsportclub Rot-Weiß Lorsch (hier mit Trainer Peter Müller/Mitte), denn das Paar holte sich bei den Senioren-Hessenmeisterschaften in Wetzlar mit einer perfekten Vorstellung den Titel des Landesmeisters in der Turnierklasse II S-Standard zurück. Für sie war der Einzug ins Finale über eine Vorrunde mit 18 und eine Zwischenrunde mit zwölf Paaren kein Problem. Und auch in der Endrunde trumpften sie auf, da sie sich selbst nicht unnötig unter Druck setzten.

Ihre Vereinskollegen Jutta und Walter Hirsch freuten sich nach den kürzlichen Aufstiegen in die S-Klasse bei ihren Starts in Wetzlar über Platz vier beim Lateinturnier (Sen. I) und über Rang 14 bei ihrer Standard-Premiere. red/Bild: Kolip

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.03.2019