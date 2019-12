Lorscher Staffeln sprinten allen davon

Lorsch.Gute Leistungen zeigten die Leichtathleten des LCO Lorsch beim Wormser Hallensportfest.

In der Altersklasse (M13) startete Keno Lemke in drei Disziplinen. Während er das Kugelstoßen mit guten 10,78 m gewann, war der Sieg im Weitsprung mit 4,62 m und drei Zentimeter Vorsprung relativ knapp. Im Hochsprung wurde er Zweiter. Robin Schweizer (M12) überraschte mit dreimal Platz zwei 2 in den

...