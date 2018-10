Lorscher Teams bauen ihre Serien aus

Bergstraße.Die Serie der Turnvereinigung Lorsch in der Fußball-Kreisoberliga hält an. Auch im elften Spiel in Folge blieben die Klosterstädter ungeschlagen. Auf eigenem Platz gegen die KSG Mitlechtern mussten sie sich jedoch mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Ein Endergebnis, das dem Spielverlauf durchaus entspricht, auch wenn ein Sieg für die „Turner“ im Bereich des Möglichen lag.

„Wir haben das in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, auch schnell mit 2:0 geführt und wähnten uns schon auf der Siegerstraße. Im zweiten Spielabschnitt haben wir dann aber aus unerklärlichen Gründen den Faden verloren, dadurch die Gäste stark gemacht und diese haben das dann zum nicht unverdienten Ausgleich genutzt“, sprach Lorschs Pressesprecher Hans-Jürgen Lebert von zwei grundverschiedenen Halbzeiten seiner Mannschaft sowie einer letztlich gerechten Punkteteilung.

Tvgg Lorsch: Engelhardt - Dorn, Wegerle (90. Sommer), Drayß (68. Knaup), Dewald, Utermann, Claus, Kögel (81. Huseinovic), Schumacher, Kissenkötter, Heidt.

Tore: 1:0, 2:0 Dewald (10., 20.), 2:1 Laurin Schneider (68./Strafstoß), 2:2 Tremper (79.). - Schiedsrichter: Wachsmann (Groß-Umstadt). - Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Dewald / Moha. nico/p

St. Heppenheim – SC Olympia Lorsch 1:3. Zwei Stimmen, eine Meinung. Stephan Vogel, Pressesprecher der Lorscher, sprach von Flanken der Heppenheimer, die „nicht gerade zielgerichtet“ vor das Lorscher Tor segelten. Sein Gegenüber, Starkenburgia-Betreuer Dominik Heckmann, kritisierte: „Wer keine Torchancen herausspielt, kann auch kein Spiel gewinnen.“ Heppenheim, so Heckmann, habe einfach kein Mittel gefunden, um die Lorscher richtig in Bedrängnis zu bringen. Der Handelfmeter durch Geist (41.) war mehr oder weniger der einzige Torschuss der Gastgeber.

Stephan Vogel mochte Heppenheimer den Siegeswillen nicht absprechen: „Durch das Anschlusstor der Starkenburgia brachten wir uns in Bedrängnis. Heppenheim hatte phasenweise das Heft in der Hand.“ Erst in der Schlussphase trumpften die Lorscher auf und landeten den dritten Sieg in Folge.

FC Starkenb. Heppenheim: Grünig, Akyar, Wadowski (20. Wadowski), Geist, Jerlija, Guthier, Bizer, Mazzeo, Gatscha (75. Lerchl), Wildenberg, Bezouska (65. Luber).

SC Ol. Lorsch: Michael Wahlig, Arsan (60. Hinz), Freund, Edam, Yannick Gatscha, Geiß (46. Neudecker), Ata (69. Eichhorn), Cin, Peters, Schumacher, Serdar.

Tore: 0:1 Daniel Geiß (22.), 0:2 Cin (27.), 1:2 Geist (41., Foulelfmeter), 1:3 Edam (89.). – Schiedsrichter: Hartmann (Breuberg). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: –. hei/ü

TV Lampertheim – TSV Auerbach 2:1. Es war mehr drin für die TSV, am Ende fehlte es den Bozanovic-Schützlingen im Ried dann aber an der nötigen Durchschlagskraft in der Offensive. „Bis in den gegnerischen Strafraum haben wir das eigentlich ganz gut gemacht, dann ging von uns aber kaum Torgefahr aus. Uns fehlt da einfach ein Vollstrecker, der die Chancen reinmacht“, sah Jens Rönnebeck in seiner Mannschaft nicht unbedingt die schlechtere. Das Auerbacher Spielausschussmitglied war dann auch durchaus einverstanden mit dem Auftritt der TSV, die nach dem Anschlusstreffer durch Altunkapan (69.) alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen - allerdings ohne Erfolg.

TSV Auerbach: Durak - Bodemann, Henke, Pommerenke (65. Demi), Bostan, Altunkapan, Wickler, Schmidt, Ahmad, Borgenheimer, Döll. – Tore: 1:0 Meier (20.), 2:0 Rodovsky (47.), 2:1 Altunkapan (69.). - Schiedsrichter: Hölschke (Reinheim). - Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Meier / Borgenheimer. nico/p

