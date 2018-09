Lorscher trumpfen in der Regionalliga auf

Lorsch.Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel setzte sich Kegel-Regionalliga-Aufsteiger Nibelungen Lorsch III gleich in der Spitzengruppe fest: Beim 5132:5063-Erfolg in Ginnheim brachten weder die schweren Bahnen, noch die Strategie der Gastgeber, ihre stärksten Spieler ins Startpaar zu stellen, den Klassenneuling vom Kurs ab.

Der bestens aufgelegte Helmut Schmitt (883) sowie Thomas Forell (844) verloren nur 65 Kegel. Die Mittelachse mit Marinko Ruzic (845) und Klaus Schneider (842) holte 40 Kegel zurück. Das Schlussduo erledigte den Rest: Während Erwin Glanzner (403) gegen den jungen Tim Gutschalk (420) ausgewechselt wurde, verbuchte Uwe Kilian (895) alleine 90 Holz auf der Habenseite und wurde so zum Matchwinner.

Frauen-Hessenliga: DSC Ginnheim - SG Lorsch/Bensheim II 2592:2532. Die neue Spielgemeinschaft musste auch am zweiten Spieltag eine Niederlage einstecken und befindet sich in der Tabelle weit hinten. Es begann mit Petra Czajkowski (375), die vollkommen neben sich stand, und mit Christel Enders (413), die den Abstand im Rahmen hielt. Auch Yvonne Jährling (396) enttäuschte. Ihre Mitspielerin Manuela Erhardt (501) zeigte eine tolle Vorstellung. Jedoch ließen sich die Schlussspielerinnen nicht genügend motivieren, so dass Silke Walter (428) und Christa Borger (419) den klaren Rückstand nicht mehr reduzieren konnten.

Frauen-Regionalliga: TV Erfelden - SG Lorsch/Bensh. III 2280:2245. Auch hier ging das zweite Saisonspiel für die SG in die Hose. Das lag nicht an einem übermächtigen Gastgeber, sondern an zu vielen schwachen Einzelresultaten. Zu Beginn sah es gut aus, als die Tagesbeste Maren Noack (418) und die ebenfalls gute Monika Krämer (389) für einen 71-LP-Vorsprung sorgten.

Das junge Mittelpaar mit Lea Hassenzahl (332) und Leonie Kilian (364) verlor viel Holz. Und das Schlussduo Anja Dreiss (378)/Kerstin Gutgesell (364) konnte den knappen Vorsprung nicht halten. hub

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018