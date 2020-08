Lorscher zündet Turbo und fährt weiter im Nationaltrikot

Lorsch. Die (unschöne) Corona-Saison 2020 hat für Simon Specht ein gutes Ende genommen, denn der 17-jährige Lorscher Kanurennsportler wurde Deutscher Vizemeister der Junioren über die 500-Meter-Strecke. Lange Zeit sah es ja so aus, als gäbe es in diesem Jahr gar keine Wettkämpfe mehr für die Kanuten, doch mit der Aufteilung der nationalen Meisterschaften in drei einzelne Wettbewerbe konnten die Ausrichter die Hygienekonzepte erfüllen. Los ging es für die Junioren und Leistungsklassefahrer in Duisburg. Simon Specht startete für seinen Stammverein WSV Lampertheim; Rennen gab es nur im Einer. Aufgrund der vielen Meldungen war der Qualifikationsmodus äußerst hart. Aus den Vorläufen kamen nur jeweils die vier Schnellsten weite.

Der junge Lorscher zeigte sein Ausnahmetalent. Ohne Probleme überstand er alle Vor- und Zwischenläufe. Nach Rang fünf über die von ihm keineswegs geliebten 200 Meter, nur 0,3 Sekunden hinter den Medaillenrängen, schaute er eigentlich zuversichtlich dem 1000-m-Finale entgegen, doch am Ende eines sehr heißen Wettkampftages plagten ihn Kopf- und Magenschmerzen. Trotzdem mischte er bis kurz vor Ende an der Spitze mit, musste sich aber mit Platz fünf begnügen.

Doch tags darauf legte das Aushängeschild des WSV Lampertheim allen Frust ab und glänzte über die 500-m-Strecke. Er zeigte wieder die gewohnte Nervenstärke und Leistung, denn er musste in einem formstarken Feld mindestens Zweiter werden, um weiterhin das Nationalmannschaftstrikot tragen zu dürfen. Im Finale fuhr er bis 50 Meter vor dem Ziel „nur“ im Mittelfeld, ehe er seinen Turbo zündete und nur hauchdünn hinter dem Sieger als Zweiter die Ziellinie überquerte. Damit wurde Simon Specht abermals in den Nationalkader berufen, der sich auf die Olympic Hope Games in Szeged vorbereitet. red/Bild: Specht

