LSB Hessen ruft zu Trauerminute auf

Frankfurt.Der Landessportbund Hessen und die Sportjugend Hessen sind entsetzt über den mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Terroranschlag in Hanau. „Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer. Die abscheuliche Tat zeigt einmal mehr, welche schrecklichen Auswüchse Rassismus in unserem Land haben kann“, so Dr. Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes Hessen, und Juliane Kuhlmann, Vorsitzende der Sportjugend, in einer gemeinsamen Stellungnahme.

„Gerade der Sport, zu dessen Grundverständnis Weltoffenheit, Toleranz und Menschenrechte zählen, ist jetzt gefordert, eindeutig Stellung zu beziehen. Zum Gedenken an die Opfer bitten wir alle Sportlerinnen und Sportlern, die in den nächsten Tagen Spiele und Wettkämpfe austragen, zu Beginn der Veranstaltung eine Trauerminute einzulegen“, so Müller und Kuhlmann unisono. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020