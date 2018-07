Anzeige

Bensheim/Ungarn.Julia Maidhof von der HSG Bensheim/Auerbach belegte mit der deutschen U20-Handball-Nationalmannschaft bei der Juniorinnen-WM in Ungarn trotz der abschließenden 24:26 (11:13)-Niederlage gegen Frankreich den vierten Platz in der Vorrunden-Gruppe D, der das Erreichen des Achtelfinales bedeutet. Mit vier Treffern gehörte Maidhof in dieser Partie zu den erfolgreichsten Werferinnen im DHB-Team.

Ausschlaggebend für das Erreichen von Platz vier war der 27:21 (13:12)-Sieg gegen Spanien, das am Ende ebenso wie Deutschland vier Pluspunkte aufwies. In dieser Partie traf Maidhof einmal, zwei Tore steuerte sie zum lockeren 51:19 (26:7)-Sieg gegen Ägypten bei. kr/red