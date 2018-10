Maidhof-Gala beim ersten Saisonsieg der Flames

Bensheim.Aller guten Dinge sind bekanntlich drei! Nach dem 14:11 beim Lotto Cup in Ludwigsburg und dem 23:21 beim Allensbacher Skoda Cup bezwang die HSG Bensheim/Auerbach die Neckarsulmer Sport-Union nun auch in der Frauenhandball-Bundesliga. 32:23 (17:10) hieß es am Samstagabend in der Weststadthalle im Duell der zuvor noch sieglosen Kontrahenten. So hat sich die intensive Vorbereitung bezahlt gemacht

