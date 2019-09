Maidhof im DHB-Kader

Coburg/Bensheim.Das deutsche Frauenhandball-Nationalteam ist in die Vorbereitung auf den Auftakt in die Europameisterschafts-Qualifikation gegen Weißrussland am heutigen Mittwoch (18.45 Uhr/live auf Sport1) gestartet. Bundestrainer Henk Groener, Co-Trainerin Heike Horstmann und Torwart-Trainerin Debbie Klijn baten am Montag 16 Spielerinnen zu einer 90-minütigen Halleneinheit im Spielort Coburg.

Im DHB-Kader gab es dabei kurz vor dem Lehrgangsstart noch zwei personelle Veränderungen. Für Jennifer Rode (Bayer Leverkusen) und Kim Braun (SG BBM Bietigheim), die beide krankheitsbedingt passen müssen, rücken Antje Lauenroth (Bietigheim) und Rückraumspielerin Julia Maidhof von den Flames (HSG Bensheim/Auerbach) in das Aufgebot. Maidhof feierte erst im Juni in den WM-Play-offs gegen Kroatien ihr Länderspiel-Debüt, Ex-Flames-Kreisläuferin Lauenroth steht vor ihrem ersten Länderspiel seit knapp zwei Jahren. red/hs

