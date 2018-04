Mainzer Erfolge im Kronepark

Anzeige

Beim gleichzeitig in Ludwigshafen stattfindenden Spieltag der 2. Bundesliga (gemischte) Mannschaften gewann der MSC Auerbach mit 525 Schlägen vor SG Arheilgen II (544) und 1. MGC Ludwigshafen (556). Am 10. Juni haben die Auerbacher in dieser Liga ein Heimspiel.

Beim Saisonstart der 3. Bundesliga in Mannheim-Sandhofen landete der MGC Millennium Lorsch mit 449 Schlägen hinter 1. MGC Ludwigshafen II (431) auf Platz zwei. red

