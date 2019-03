Mannheim holt Sohn von Björn Borg

Leo Borg spielt für Grün-Weiss. © gw/ü

Mannheim.Grün-Weiss Mannheim holt ein Talent mit ganz großem Namen ans Neckarplatt. In der neuen Saison jagt ein 15-Jähriger mit dem Nachnamen Borg die gelbe Filzkugel über das Netz. Dabei handelt es sich um den Sohn von Schwedens Tennis-Legende Björn Borg.

Leo Borg wird in der U18-Weltrangliste an Position 347 geführt, beim deutschen Mannschaftsmeister wird er für das Regionalligateam gemeldet. „Man muss bedenken, dass er erst 15 Jahre alt ist. Er zählt in Europa zu den zehn besten Nachwuchsspielern“, erklärt Grün-Weiss-Teamchef Gerald Marzenell. Der Kontakt kam bei der Europacup-Endrunde der U16 in Frankreich vor wenigen Wochen zustande, wo sich Deutschland und Schweden im Spiel um Platz fünf gegenüber standen. Marzenell coachte gegen Borg und erkannte: „Er ist ein guter Athlet, spielt mit Spin wie sein Vater. Generell erinnert seine Technik an Björn Borg. Beidhändige Rückhand, gute Vorhand und ein Kämpfer auf dem Platz. Wenn er sich weiter so entwickelt, stellen wir ihn natürlich auch in der Bundesliga auf.“

Leo Borg ist aber nicht das einzige neue Gesicht bei den Mannheimern, auch Moritz Thiem kommt ans Neckarplatt. Er kennt Grün-Weiss, die Bundesliga, das Publikum, die Stimmung schon, denn er war vergangenes Jahr mit seinem großen Bruder Dominic Thiem beim Derby gegen Weinheim dabei. red/mm

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019