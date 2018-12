Marcel Wegfahrt gut dabei

Frankfurt.Fünf Tage vor seinem 23. Geburtstag hat Guido Klatte aus Lastrup zum ersten Mal den Großen Preis beim Festhallen-Reitturnier in Frankfurt gewonnen. Als Siegprämie für seinen fehlerfreien Ritt im Stechen in 42,42 Sekunden auf seinem Toppferd Qinghai gab es ein Auto im Wert von 28 000 Euro. „Er ist der König im Stall, kann sich alles erlauben und wird von allen geliebt“, erzählte der deutsche Vizemeister.

Rang zwei ging an Max Kühner mit Cornet Kalua, der für Österreich startet (0/47,18), gefolgt vom Championatsreiter Maurice Tebbel aus Emsbüren mit Don Diarado (4/40,59). Insgesamt schafften es neun Reiter in die entscheidende Runde.

In der Dressur entschied Isabell Werth mit ihrem bewährten Wallach Don Johnson die Grand Prix Kür für sich. Es war bereits ihr fünfter Sieg in Frankfurt, wo sie vor 20 Jahren zum ersten Mal gewonnen hatte.

Marcel Wegfahrt (RuF Schwanheim) startete mit Chaccocartes am Samstagabend im Internationalen Weltranglisten-Springen; er verpasste zwar den Einzug ins Stechen, schaffte es aber bei vier Fehlerpunkten in einer Zeit von 62,31 Sekunden als 13. in die offiziellen Platzierungs-Ränge. dpa/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018